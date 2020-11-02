Володимир Зеленський вимагає звільнити суддів Конституційного суду [ Редактировать ]
"Звільнити не можна залишити" - де народні депутати поставлять кому? Володимир Зеленський наполягає: судді Конституційного суду мають бути звільнені - для цього він вніс відповідний законопроект.
Та чи підтримає його Рада? Президент удень записав для депутатів монобільшості звернення із закликом підтримати документ.
Спікер парламенту підготував свій законопроект. У ньому пропонує поновити права НАЗК. Про звільнення суддів у ньому не йдеться. І Володимир Зеленський, і Дмитро Разумков зараз на зібранні фракції "Слуг народу".
Що там відбувається? За що готові голосувати депутати монобільшості? Знає - Лариса Зубенко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ларисо, Що зараз у штабі "Слуг"?
* * *
Доброго вечора, Наталю. Зібрання фракції - тут, у виставковому центрі "Парковий", де зазвичай і збираються "Слуги народу" - розпочався приблизно годину тому.
І протягом дня зберігалася інтрига - чи приїде на зібрання Володимир Зеленський особисто. За регламентом принаймні Президент мав бути - і відкривати зібрання.
Бо зрештою, і ці збори - це його ініціатива. Аби обговорити із депутатами ухвалення законопроекту і щодо звільнення суддів Конституційного суду. І щодо поновлення повноважень НАЗК та повернення е-декларування.
І от якраз щодо законопроекту про звільнення суддів КС, ініціатором якого є президент, є сумніви в тому, що в раді вистачить на нього голосів. Тут, на вулиці, біля входу мені вдалося зловити кількох депутатів монобільшості. На питання "за що будуть голосувати", відповіли так:
Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":
Якщо нам дозволять тимчасово припинити всі здобутки законопроекту, які були і попередні 5 років і теперішні півтора, то я думаю, це можна реалізовувати.
Ольга Совгир, народний депутат, "Слуга народу":
Однозначно вважаю правильною пропозицію повернутися до системи е-декларування. Це однозначно потрібно робити, бо ми бачимо реакцію громадськості, міжнародної спільноти, зарубіжних держав. Очевидно, що є пожежа, яку потрібно погасити.
Денис Монастирський, народний депутат, "Слуга народу":
Моя точка зору і власне профільного комітету - щоб ми розробили декілька варіантів вирішення ситуації. Мої варіанти в межах відновлення статті щодо кримінальної відповідальності про подання. А другий варіант - визначання адмінвідповідальності за це правопорушення.
До речі, ще до зібрання, за інформацією ЗМІ, Володимир Зеленський зробив аудіозвернення до фракції, у якому закликав монобільшість - "до монолітності", і закликав проголосувати за свою ініціативу щодо суддів Конституційного суду. Але жоден депутат нам це не прокоментував. А поки зібрання "Слуг" триває.
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