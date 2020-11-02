"Звільнити не можна залишити" - де народні депутати поставлять кому? Володимир Зеленський наполягає: судді Конституційного суду мають бути звільнені - для цього він вніс відповідний законопроект.

Та чи підтримає його Рада? Президент удень записав для депутатів монобільшості звернення із закликом підтримати документ.

Спікер парламенту підготував свій законопроект. У ньому пропонує поновити права НАЗК. Про звільнення суддів у ньому не йдеться. І Володимир Зеленський, і Дмитро Разумков зараз на зібранні фракції "Слуг народу".

Що там відбувається? За що готові голосувати депутати монобільшості? Знає - Лариса Зубенко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ларисо, Що зараз у штабі "Слуг"?

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Доброго вечора, Наталю. Зібрання фракції - тут, у виставковому центрі "Парковий", де зазвичай і збираються "Слуги народу" - розпочався приблизно годину тому.

І протягом дня зберігалася інтрига - чи приїде на зібрання Володимир Зеленський особисто. За регламентом принаймні Президент мав бути - і відкривати зібрання.

Бо зрештою, і ці збори - це його ініціатива. Аби обговорити із депутатами ухвалення законопроекту і щодо звільнення суддів Конституційного суду. І щодо поновлення повноважень НАЗК та повернення е-декларування.

І от якраз щодо законопроекту про звільнення суддів КС, ініціатором якого є президент, є сумніви в тому, що в раді вистачить на нього голосів. Тут, на вулиці, біля входу мені вдалося зловити кількох депутатів монобільшості. На питання "за що будуть голосувати", відповіли так:

Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо нам дозволять тимчасово припинити всі здобутки законопроекту, які були і попередні 5 років і теперішні півтора, то я думаю, це можна реалізовувати.

Ольга Совгир, народний депутат, "Слуга народу":

Однозначно вважаю правильною пропозицію повернутися до системи е-декларування. Це однозначно потрібно робити, бо ми бачимо реакцію громадськості, міжнародної спільноти, зарубіжних держав. Очевидно, що є пожежа, яку потрібно погасити.

Денис Монастирський, народний депутат, "Слуга народу":

Моя точка зору і власне профільного комітету - щоб ми розробили декілька варіантів вирішення ситуації. Мої варіанти в межах відновлення статті щодо кримінальної відповідальності про подання. А другий варіант - визначання адмінвідповідальності за це правопорушення.

До речі, ще до зібрання, за інформацією ЗМІ, Володимир Зеленський зробив аудіозвернення до фракції, у якому закликав монобільшість - "до монолітності", і закликав проголосувати за свою ініціативу щодо суддів Конституційного суду. Але жоден депутат нам це не прокоментував. А поки зібрання "Слуг" триває.