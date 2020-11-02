В Верховной раде зарегистрировали проект закона, который должен восстановить электронное декларирование в Украине после решения Конституционного суда. Инициаторами законопроекта являются депутаты фракции "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные официального портала парламента.

Проект закона предусматривает возобновление действия тех статей закона "О предупреждении коррупции", которые действовали до решения Конституционного суда.

После принятия этого документа, Кабинету министров будет поручено разработать предложения по изменениям в закон о предотвращении коррупции, которые бы позволили урегулировать вопросы, поднятые Конституционным судом.

Документ уже направлен на рассмотрение в профильный парламентский комитет.

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