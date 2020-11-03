В Одессе мужчина под наркотиками сорвался с крыши (видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во вторник утром, 3 ноября, в Одессе на углу улиц Базарная и Ришельевская с крыши дома упал мужнина. Об этом сообщает сайт местных новостей "048".
Очевидцы сняли видео, на котором мужчина гуляет по крыше трехэтажного старинного дома, раскачивается на проводах и ложится на край крыши.
Заметно, что "экстремал" был в неадекватном состоянии, скорее всего, под действием наркотиков.
В какой-то момент он не удержался и завис на руках. Борьба с земным притяжением продолжалась несколько девятков секунд, и мужчина сорвался на землю.
Смерть наступила мгновенно.
Ранее сообщалось, что в Одессе парень едва не сгорел во время селфи на крыше.
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