На углу улиц Базарная и Ришельевская с крыши дома упал мужнина Источник: Национальная полиция Украины

Во вторник утром, 3 ноября, в Одессе на углу улиц Базарная и Ришельевская с крыши дома упал мужнина. Об этом сообщает сайт местных новостей "048".

Очевидцы сняли видео, на котором мужчина гуляет по крыше трехэтажного старинного дома, раскачивается на проводах и ложится на край крыши.

Заметно, что "экстремал" был в неадекватном состоянии, скорее всего, под действием наркотиков.

В какой-то момент он не удержался и завис на руках. Борьба с земным притяжением продолжалась несколько девятков секунд, и мужчина сорвался на землю.

Смерть наступила мгновенно.

Ранее сообщалось, что в Одессе парень едва не сгорел во время селфи на крыше.