Введен план "Сирена": в Одессе сбежал заключенный [ Редактировать ]
В воскресенье вечером, 1 ноября, в Одессе из служебного автомобиля сбежал заключенный Олег Кочетков. Полиция ввела план "Сирена". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разыскивается Кочетков Олег Николаевич, 1982 г.р., который 1 ноября в 21:13 совершил побег из служебного автомобиля в переулке Семафорный.
Мужчина был осужден за кражу с проникновением в помещение.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темные редкое короткие волосы. Был одет: темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами.
Правоохранители просят всех, кто имеет какую-то информацию о месте нахождения разыскиваемого, обратиться в полицию.
Ранее мы писали о том, что украинским заключенным разрешат иметь "либеральную" длину волос.
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