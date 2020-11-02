В воскресенье вечером, 1 ноября, в Одессе из служебного автомобиля сбежал заключенный Олег Кочетков. Полиция ввела план "Сирена". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разыскивается Кочетков Олег Николаевич, 1982 г.р., который 1 ноября в 21:13 совершил побег из служебного автомобиля в переулке Семафорный.

Мужчина был осужден за кражу с проникновением в помещение.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темные редкое короткие волосы. Был одет: темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами.

Правоохранители просят всех, кто имеет какую-то информацию о месте нахождения разыскиваемого, обратиться в полицию.

Ранее мы писали о том, что украинским заключенным разрешат иметь "либеральную" длину волос.