В Одессе парень едва не сгорел во время селфи на крыше [ Редактировать ]
В Одессе 18-летний парень пытался сделать селфи на крыше товарного поезда "Одесса-Западная". Во время "рождения" кадра юноша получил тяжелые термические ожоги всего тела. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Парень пережил удар электрического тока на крыше поезда, куда он взобрался, чтобы сфотографироваться.
Состояние потерпевшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее мы писали о том, что волна "проглотила" подростка во время селфи.
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