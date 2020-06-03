Украинцам разрешили менять отчество: Рада приняла закон [ Редактировать ]
В среду, 3 июня, народные депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект №2450, который позволит украинцам добровольно менять собственное отчество.
За соответствующее решение в целом проголосовали 247 народных депутатов. Против выступили 42 депутата, еще 42 – воздержались, передает 24 канал.
Законопроект поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Против голосовали народные депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Доверия".
Отмечается, что отчество можно будет менять с 14 лет при условии согласия родителей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство Украины позволяет относительно свободно менять имя или фамилию. Однако оно не предусматривает право менять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования выше указанных статей Конституции.
Ранее сообщалось, что из Украины запретили вывозить кровь.
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