Ушел из жизни один из авторов кукольного мультфильма "Волшебник Изумрудного города" и серии мультфильмов о приключениях Незнайки Владимир Шафранюк.

Художник умер у себя дома в Москве, сообщает "Рен ТВ".

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Ему было 86 лет. Причина его смерти пока неизвестна.

Владимир Шафранюк работал над кукольными мультфильмами "Добрыня Никитич", "Дядюшка Ау в городе", "Чьи в лесу шишки". Также с 1964 по 1967 год он работал в "Союзмультфильме", с 1971 по 1985 год – в студии "Мульттелефильм" ТО "Экран". Кроме того, сотрудничал со студиями "Кристмас филмз" и "Анимос".

Ранее сообщалось, что умер звезда фильма "В бой идут одни "старики".