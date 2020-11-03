Умер создатель мультиков о Незнайке [ Редактировать ]
Ушел из жизни один из авторов кукольного мультфильма "Волшебник Изумрудного города" и серии мультфильмов о приключениях Незнайки Владимир Шафранюк.
Художник умер у себя дома в Москве, сообщает "Рен ТВ".
Ему было 86 лет. Причина его смерти пока неизвестна.
Владимир Шафранюк работал над кукольными мультфильмами "Добрыня Никитич", "Дядюшка Ау в городе", "Чьи в лесу шишки". Также с 1964 по 1967 год он работал в "Союзмультфильме", с 1971 по 1985 год – в студии "Мульттелефильм" ТО "Экран". Кроме того, сотрудничал со студиями "Кристмас филмз" и "Анимос".
Ранее сообщалось, что умер звезда фильма "В бой идут одни "старики".
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