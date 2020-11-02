Умер звезда фильма "В бой идут одни "старики" [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 ноября, на 67-м году жизни умер известный актер и режиссер Александр Немченко. Об этом сообщает Винницкий академический музыкально-драматический театр им. Николая Садовского в Facebook.
Александр Немченко, уроженец Ровно, еще студентом снялся в фильме "В бой идут одни "старики" режиссера Леонида Быкова - в роли веселого барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича.
Он снимался и в других фильмах. Кроме того, закончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого и сыграл на сцене театра около 122 ролей.
Отмечается, что актер болел тяжелой формой диабета, и в последнее время жители Винницы и других городов Украины собирали средства на его лечение.
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