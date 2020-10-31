Умер Шон Коннери [ Редактировать ]
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Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на его семью. Причина смерти и дата похорон пока не сообщаются.
Шон Коннери снялся в 90 фильмах. Мировую известность ему принесла роль агента 007 в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Он сыграл в семи фильмах Бондианы: "Доктор Ноу"» (1962 год), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "«Живешь только дважды"» (1967).
Коннери, по результатам опросов, считался лучшим исполнителем роли Бонда в шпионской франшизе.
Шон Коннери с актрисами из третьего фильма бондианы "Голдфингер", 1964 год
Среди других заметных фильмов с участием Шона Коннери: "Человек, который хотел быть королем", "Чужая земля", "Горец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Охота за Красным Октябрем", "Скала", "Имя Розы", "Горец", "Первый рыцарь", "Человек, который хотел быть королем", "Найти Форрестера", "Лига выдающихся джентльменов".
Шон Коннери и Кристофер Ламберт в картине "Горец" (1986)
В 1988 году Шон Коннери получил премию "Оскар" за лучшую роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Он трижды становился лауреатом премии BAFTA и дважды получал "Золотой глобус".
В 2000 году Коннери получил рыцарский звание и титул "сэр".
Шон Коннери в рекламе Louis VuittonКоннерШон Коннери в рекламе Louis Vuittonи в рекламе Louis Vuitton
В 2003 году Шон Коннери объявил о завершении карьеры и переселился с женой на Багамские острова. Актер был членом Шотландской национальной партии и выступал за выход страны из состава Великобритании. Он заявлял, что вернется в Шотландию, если она обретет независимость.
Ранее сообщалось, что "Мисс Америка" умерла в 49 лет.
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