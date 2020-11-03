Во вторник, 3 ноября, президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию вокруг Конституционного суда в телефонном разговоре с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе в Украине, начавшемся из-за решения Конституционного суда от 27 октября, которым фактически была "обнулена" вся система борьбы с коррупцией, которую наше государство при поддержке, в том числе и Совета Европы и Венецианской комиссии, выстраивало в последние годы.

Зеленский заявил, что не может допустить ситуацию, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, что уничтожают систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

Моя первоочередная задача сейчас – сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы.

Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельную реформу.

Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой. Кроме того, он отметил, что помнит очень четкую, жесткую позицию Венецианской комиссии по незаконной аннексии Крыма.

Благодаря вам и нашим международным партнерам верю, что Крым вернется.

Ранее президент Украины сообщил, что очертил главе КСУ "красные линии". Также Зеленский намекнул о роспуске парламента.