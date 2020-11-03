Во вторник, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский ответил на скандальное обращение российского кинорежиссера Сарика Андреасяна. Сообщение президент опубликовал в своем Telegram.

"... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб... Сначала так лгали об Украине и войну на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войну в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди.

Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду...", - отметил президент.

Также, он назвал некоторые моменты, которые опровергают информацию Сарика.

"Во-первых, Украина выступает против любых кровавых конфликтов. Мы не поддерживаем эскалации. И не подкармливаем противостояния. Просто потому, что сами переживаем уже седьмой год очень жестокую войну... Во-вторых, нам прекрасно известно, кто и почему ввергает подобную "информацию". У нас уже есть иммунитет ко всему этому. А вам нужно как можно быстрее его сформировать.

В-третьих, я убежден, что задача всех художников, всех деятелей культуры - помогать деэскалации, тушить агрессивные эмоции, не усугублять противоречия и тем более не распространять фейки. В-четвертых, в Украине проживает большое армянская община, которая является органической частью украинского общества. Для нас это очень важно.

И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно поставить. Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и твоего дома. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир.

Мораль не может быть двойной - для себя и для других. Подумай об этом. И, кстати, моего сына не зовут Марк", - добавил глава государства.

Напомним, ранее российский кинорежиссер армянского происхождения Сарик Андреасян обвинил Зеленского в смерти армянских детей.