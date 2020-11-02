В понедельник, 2 ноября, Владимир Зеленский намекнул, что готов распустить парламент, если его фракция не поддержит законопроект о разгоне Конституционного суда.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.



"Если это будет политический коллапс и конфликт, если не будет поддержки у "Слуг народа" в обществе, они должны понимать ответственность... Мы будем выходить из этого угла даже таким путем".

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект для восстановления е-декларирования.

