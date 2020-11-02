Зеленский намекнул о роспуске парламента [ Редактировать ]
В понедельник, 2 ноября, Владимир Зеленский намекнул, что готов распустить парламент, если его фракция не поддержит законопроект о разгоне Конституционного суда.
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Если это будет политический коллапс и конфликт, если не будет поддержки у "Слуг народа" в обществе, они должны понимать ответственность... Мы будем выходить из этого угла даже таким путем".
Ранее в Раде зарегистрировали законопроект для восстановления е-декларирования.
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