Фінал виснажливих перегонів. Америка обирає сьогодні президента. Трамп і Байден йдуть практично поруч - і кожен кандидат вже публічно висловив впевненість, що саме у нього перемога у кишені. Як все відбувається? І чи очікувати заворушень та протестів? Дмитро Анопченко - із Вашингтона, про "подію року" для Сполучених штатів.

Ці перегони були для Америки найскладнішими, найбруднішими і найдорожчими за всю історію. Адже обійшлись країні в рекордні чотирнадцять мільярдів доларів! Джо Байден - перший політик-демократ, який випросив у спонсорів мільярд доларів пожертв! Витрачали на рекламу (і він, і Трамп) - не шкодуючи.

І це спрацювало. Шквал закликів мобілізував американців. І попереднє голосування рекордне, і сьогодні на дільницях черги такі, що у великих містах (зокрема - в Нью-Йорку) треба за кілька кварталів займати. Наприклад, цей стілець із написом "зайняв для себе і ще семи членів родини"- хтось приніс, коли ще навіть дільницю не відчинили.

Я останні два десятки років не голосував, але відчуваю, що це найважливіші вибори.

Сподіваюсь, будуть зміни. Вже завтра побачимо - як ця країна далі житиме.

Водночас дається взнаки і коронавірус: від виборців вимагають дотримання соціальної дистанції. Запускають лише по кілька людей, столики для голосування розставили на відстані, а після кожного - дезінфікують ручку.

Дня тиші в Сполучених Штатах немає, тож у столиці з рекламних бордів уздовж доріг людей і досі закликають сказати - "так" чи "ні"- комусь із кандидатів.

Водночас задіяли всі без винятку бригади столярів, щоб забити вікна та двері офісних будівель, банків і ресторанчиків у центрі Вашингтона.

Роботи надзвичайно багато сьогодні. Треба ще в цілому кварталі позабивати все.

Бо хто б не переміг - бояться протестів і погромів.

Навколо Білого дому посилили охорону. Будівлю, площу біля неї і навіть парк поруч - повністю відгороджують, щоб невдоволені не прорвалися.

А люди, проголосувавши, і справді починають збиратися. Хтось б'є в барабани, так гучно, щоб навіть за два квартали звідси Трамп у себе вдома почув.

Хтось просто біля узбіччя закликає водіїв посигналити, якщо вони втомилися від Трампа і багато хто відгукується.

Чого всі чекають (хто - тут, хто - вдома біля телеекранів), так це оголошення даних екзитполів. Кажуть, щойно країна зрозуміє - Трамп чи Байден - одразу й вирішать, що робити далі: святкувати чи мітингувати.

Тут тисячі людей прийдуть! Вся країна підніметься! Ми вже чотири роки чекали змін, зі злістю й розчаруванням. Знову почнуться і демонстрації "Black lives matter", і жіночі протести - і з Трампом буде покінчено.

Фанати чинного президента теж тут. Від темношкірого американця такі промови чути дивно, але так - він за Трампа.

Розберемося і з "Антифа", і з "Black lives matter"! Це вам не гра! Не можна Байдена, Камалу Харріс та всіляких інших Блумбергів пускати до влади. Відіб'ємося! Гарантую: мій президент ще на чотири роки залишиться!

Цих людей не примирити. Конфлікти будуть точно, але от щоб до бійок і сутичок не дійшло.

Тим паче, що кожен кандидат відкрито заявляє: перемагає саме він. Дональд Трамп на сьогоднішній вечір вже скликав чотири сотні гостей. На вечірку з нагоди тріумфу. Спочатку хотів святкувати у своєму ж Трамп-готелі, але мер Вашингтона, а вона за Байдена, заборонила збирати натовпи через коронавірус. Тож і перенесли все у Білий дім, де столична влада безсила.

Але і Байден вже готує звернення до нації - із цього виставкового центру в Делавері. Оператори розгортають техніку, найбільшим телеканалам сказали готуватися до його промови як переможця. І країна голосує із тяжким серцем, адже будь-який вибір, схоже, все одно означатиме конфлікт.