Два мітинги за один день. Рух транспорту в урядовому кварталі столиці сьогодні зранку паралізувало. Дороги перекрили мітингарі-фопівці та власники автівок на єврономерах. І якщо перші вимагають не обтяжувати малий бізнес податками, то другі - просять владу спростити розмитнення машин. Чи вдалося протестувальникам домогтися свого - знає Лариса Зубенко.

Більше двадцяти тисяч мітингарів. Два протести одночасно. Біля Верховної Ради приватні підприємці з усієї України та власники авто на єврономерах. Перші вимагають залишити спрощену систему оподаткування та не ускладнювати звітність для малого бізнесу. Мовляв, це збільшить витрати самих підприємців, а отже вони будуть змушені підняти ціни на товари та послуги.

В'ячеслав Шутко, підприємець:

Мені потрібно буде наймати бухгалтера, якому треба платити не 1000 грн, а 12-15 тис грн, щоби цей бізнес надалі існував. треба буде хвилюватися за те, де я буду брати прихідні документи таким методом дуже швидким, щоб до вас не прийшла фіскальна служба і щоби не оштрафувала на 300 мінімальних доходів.

Роберт Іванчо, співорганізатор руху SaveФОП:

Це є додаткове навантаження на мікробізнес, це силовий тиск, це корупція, це унеможливлення роботи для малого і середнього бізнесу - от що хоче влада. Що хочем ми - ФОПи з усієї держави. Ми хочемо залишити спрощену систему оподаткування у спокої і щоби нас залишили у спокої і дали нам можливість працювати.

Нардепи пішли на поступки - відклали обов'язкове введення касових апаратів. Та мітингарі обіцяють - стоятимуть перед радою, поки норму взагалі не скасують.

Сергій Доротич, голова руху SaveФОП:

Спрощена система оподаткування давала змогу студенту, пенсіонеру, інваліду, людям з обмеженими можливостями без фахового досвіду відкрити свою справу. Саме для цього її і створили в кінці 90. І вона дала плоди і створила більше 5 млн робочих місць. Нам нав'язують архаїзм, старі інструментарії. В Європі у більшості країн для мікробізнесу спеціальні умови, бо мікробізнес це самозайнята особа.

Інша частина мітингарів, власники так званих євроблях, перекрили рух автівок уздовж Урядового кварталу. Вимагали від влади - знизити відсоткову ставку на розмитнення авто.

Юрій, мітингувальник:

Постановка на учет, пенсионный фонд и там получается 3,5% и 1,5% военный сбор, ну и регистрация самого автомобиля. То есть по кругу ВМЕ. Плюс довидка. По кругу машину, которая стоила 800 евро стоит 3000 дол растаможить.

Олег Ярошевич, голова ГО "Автоєвросила":

Сьогодні, наприклад, новий автомобіль можна розмитнити за 30% від його вартості, а вживаний автомобіль доходе до 300% від його вартості. Я вважаю, що це абсолютна дискримінація. Ми виступили проти цього, ми написали вже більше 10 законів, завдяки цьому відкриється ринок нормальний Європейський, сюди будуть завезені автомобілі не лише для особистого вживання, а для ведення бізнесу

Власники авто на єврономерах також не планують розходитися. Чекатимуть, поки влада піде на поступки.