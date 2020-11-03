А в парламенті вирішували долю Конституційного суду. Пропозиції звучали різні: він закликів до суддів піти у відставку добровільно, до примусового звільнення. Утім схоже служителі феміди здаватися не збираються.

Суддя Ігор Сліденко лякає президента війною і в'язницею через намір розпустити конституційний суд. Мовляв, окрім тих депутатів, які підтримають це рішення, ніхто його не визнає. Тож бути протистоянню. А голова КС Олександр Тупицький заявив що розпуск суду - загроза для територіальної цілісності України.

Чи зможе парламент обійти ці гострі кути - дивіться далі.

Що робити з Конституційним судом? Це питання сьогодні турбувало депутатів більше, аніж порядок денний. Слуги - цитували слова Зеленського і вимагали відправити суддів у відставку.

Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":

Судді Конституційного суду України, 11, які голосували за ганебне рішення - мають негайно подати у відставку. Тим самим вони збережуть стабільність української державності, і збережуть незалежність української держави, якщо вони цього не зроблять це зробить парламент або це може зробити вулиця.

Але змусити суддів подати у відставку неможливо. Але і насильно розігнати Конституційний суд ані президент, ані парламент не мають права.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Конституция не предполагает прекращение полномочий судей КС за исключением тех оснований, которые предусмотрены статьей 149. То есть прекращение полномочий судей КС может быть только двумя третьими, как минимум, голосами от конституционного состава КС. И в любом правовом государстве, такие действия не могут иметь место, тем более инициировать их не может президент.

Тож аби залишатися в межах закону, депутати переходять до менш радикальних пропозицій.

Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос":

Створити умови в яких конституційний суд зможе приймати рішення лише консенсусом піднявши кворум з 12 до 17 осіб, такий законопроект вже зареєстрований.

А от чому Конституційний суд вирішив скасувати деякі положення антикорупційної реформи і обрізати повноваження НАЗК - мають розбиратися правоохоронці.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Дізнатися чи було якесь втручання в роботу суду, чи були корупційні речі - це можна все робити хоч сьогодні. скажіть мені, а навіщо в державі є правоохоронні органи, діяльність судді треба розслідувати і ніякого імунітету такого що йому не можна ставити питання в нього не має.

Утім, в опозиції стверджують, що розпускати, а тим більше карати суддів Конституційного суду нема за що.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми хотіли роз'яснень бачення того, що є зловживання з боку так званих нових антикорупційних органів, які по нашому розумінню перетворились прости в ланку, яка не бореться з корупцією, а намагається тримати на гачку будь-яку людину. Ми вважаємо що Конституційний суд прийняв виважене рішення ніхто не відміняє електронне декларування, воно є і буде ми живемо з цим три роки.

Ігор Палиця, народний депутат, група "За Майбутнє":

Вже тиждень відбувається істерика з приводу того, а що ж таке зробив конституційний суд, а яке мали право депутати звернутися в конституційний суд і запитати, а чи відповідає конституції закон чи не відповідає коли цей законопроект приймався рік назад ми казали що це неконституційний закон він написаний в ОП, написаний на коліні, швидко давайте його допрацюємо. І хай працює. Чи потрібна антикорупційна система в Україні? Так. Чи потрібно боротися з корупцією? Так! Чи потрібні декларації НАКЗ, НАБУ. Так вони потрібні. Але вони мають відповідати основному закону - Конституції України.

Та все ж аби достукатися до суддів, нардепи вирішили зробити спільну заяву. Більше сотні обранців підписалися під вимогою до КС таки подати у відставку.

Олександр Бакумов, народний депутат, "Слуга народу":

Народні депутати які підписали цю заяву відзначають важливість роботи КСУ закликають суддів конституційного суду які підтримали рішення конституційного суду номер 13/2020 скласти з себе повноваження судів КСУ за власним бажанням або ж подати у відставку.

Тож м'яч зараз на полі парламенту, там вже зареєстровані нові законопроекти, які повертають й обов'язкове е-декларування, і перевірку цих декларацій. До того ж, там лежить і проект президента про розпуск Конституційного суду.

Та чи вистачить за нього голосів? І тут цікавий момент. Напередодні цих голосувань парламенту вирішили збільшити фінансування. Аж на мільярд гривень. Про це йдеться в пропозиціях до проекту державного бюджету на наступний рік.