Виборчий скандал у Чернівцях: під час підрахунку виявили сотні недійсних бюлетенів [ Редактировать ]
У Чернівцях можуть відбутися повторні вибори. Там зафіксували масові фальсифікації. Так, під час перерахунку голосів, міська ТВК виявила понад 400 недійсних бюлетенів. На більшості не було печаток.
Як зазначили в громадянській мережі "Опора", усі ці бюлетені - для голосування за кандидатів у депутати до обласної ради. Тож, перерахунок може суттєво вплинути на результати виборів.
В комісії перевірятимуть також бюлетені - щодо міського голови та міської ради. Підрахунок голосів ще триває.
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