У Чернівцях можуть відбутися повторні вибори. Там зафіксували масові фальсифікації. Так, під час перерахунку голосів, міська ТВК виявила понад 400 недійсних бюлетенів. На більшості не було печаток.

Як зазначили в громадянській мережі "Опора", усі ці бюлетені - для голосування за кандидатів у депутати до обласної ради. Тож, перерахунок може суттєво вплинути на результати виборів.

В комісії перевірятимуть також бюлетені - щодо міського голови та міської ради. Підрахунок голосів ще триває.