Землетрясение в Турции: число жертв возросло [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, в турецком Измире в результате землетрясения подтвердили смерть уже 110 человек. Об этом сообщает Anadolu.
Турецкое Управление по ликвидации последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций заявило, что 144 пострадавших все еще находятся на лечении, тогда как 898 уже выписаны из больниц.
Ранее мы сообщали, что землетрясение в Турции вызвало цунами.
Напомним, что последнее землетрясение в Украине произошло 8 октября. На Буковине ощущались толчки силой 1,5 бала. Сейсмологи предупреждают, что землетрясение в нашей стране может случиться в любой момент.
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