В пятницу, 14 августа, в Беларуси освободили задержанную украинку Оксану Алешину. Кроме того, были также освобождены Евгений Васильев и Константин Реуцкий, сообщает президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

"Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности", - говорится в сообщении.

Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Брест.

Мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси. Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси освободили задержанных во время протестов украинцев.