Выборы в США: голосование закончилось во всех штатах [ Редактировать ]
Жители всех американских штатов имели возможность проголосовать на выборах президента США. Избирательные участки закрылись, сообщает "РБК-Украина".
Последними проголосовали Гавайи (голосование там завершилось в 7 утра по киевскому времени) и Аляска (8 утра по киевскому времени).
В общем, по данным ряда американских СМИ, предварительные результаты указывают на то, что большинство голосов избирателей набрал демократ Джо Байден. Он лидирует в штатах Калифорния (55 голосов), Нью-Йорк (29 голосов), Вашингтон (12 голосов), Вирджиния (13 голосов) и других.
В то же время его оппонент Дональд Трамп набрал большее количество голосов в таких ключевых штатах, как Техас (38 голосов), Флорида (29 голосов), Северная Каролина (15 голосов) и других.
Подсчет голосов продолжается.
Напомним, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы, в ходе которых будет избран 46-й президент страны.
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