У Сполучених Штатах триває підрахунок голосів на президентських виборах - і на цю хвилину поки немає ясності, хто переміг: Трамп чи Байден. В очікуванні і самі політики, і їхні прихильники. 3 які цифри на цю хвилину і як реагує вулиця? Розпитаємо Дмитра Анопченка, він зараз на прямому зв'язку з Вашингтона. Отже, Дмитре, чого чекати?

- Станом на зараз навіть два кандидати, Трамп і Байден, які мають куди більше інформації, ніж ми з вами, можуть тільки сподіватися, що перемогли. Триває підрахунок голосів і у найближчі години буде більше ясності - чи повториться ситуація 2016 року, коли після півночі цифри стали різко змінюватися, показавши перемогу Трампа і поразку Гілларі.

З одного боку рекордна активність: найбільша за останні 110 років! З іншого, більше як сто мільйонів людей проголосували дочасно. Якісь штати ці голоси рахують першими, а заздалегідь голосували здебільшого прихильники Байдена, якісь штати спершу рахують голоси, що віддали сьогодні, а це зазвичай виборці Трампа. Отже, поки повна невизначеність, а отже можлива перемога як Трампа, так і Байдена.

І цього чекає вулиця, в залежності від підсумків вона реагуватиме. Ми зараз біля Білого дому і тут вже кілька годин, як почали збиратися люди. Поки все це абсолютно мирно: музика, саморобні плакати, хтось пританцьовує, хтось агітує. Але цей настрій може змінитися миттєво, якщо тільки стане зрозуміло, що, припустимо, Трамп переміг.

Тоді вже тут можуть з'явитися і більш радикально налаштовані протестувальники, і професійні революціонери, які кілька місяців тому просто на цьому самому місці підпалювали автомобілі й розбивали вікна сусідніх будинків. Поки ж навіть якщо прихильники Трампа і Байдена і дискутують, то досить стримано, кожен на своїй частині площі. Ну от послухайте.

За даними силовиків, в зоні небезпеки три міста - Лос-Анджелес, Нью-Йорк, ну, і власне Вашингтон. Тому в столиці про всяк випадок всі вікна у будівлях на 3-4 квартали звідси забили дерев'яними щитами, а поліція перекрила в'їзд автотранспорту, поставивши на кожному перехресті вантажівки та іноді навіть броньовики.

Знову ж таки всі в очікуванні. Найімовірніше, перемога Байдена означатиме, що ці люди, що збираються зараз просто навколо Американської адміністрації, підуть додому. Якщо свій другий термін отримає Трамп схоже, що країну чекають довгі і масштабні протести - у всякому разі це те, що я чую тут від людей. Студія?

Дякую, Дмитре. Дмитро Анопченко про перебіг підрахунку голосів на виборах президента США.