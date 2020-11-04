NASA впервые с марта 2020 года установило контакт с одним из самых далеких космических кораблей – Voyager 2 ("Вояджер-2").

"Вояджер-2"– второй искусственный корабль, достигший межзвездного пространства, совершивший такой подвиг в конце 2018 года. Его близнец "Вояджер-1" сделал это раньше – в 2012 году.

Согласно странице статуса миссии NASA, корабль в настоящее время находится на расстоянии более 18,8 млрд миль от Земли и продолжает стремительно удаляться со скоростью около 55,3 тысячи км/ч час.

Единственной антенной в мире, которая может передавать и принимать команды на борт аппарата "Вояджера-2", является Deep Space Station 43, расположенная в Канберре (столице Австралии). Однако эта 70-метровая "тарелка" была отключена в середине марта для ремонта.

"Вояджер-2"

Из-за этого в течение почти 8 месяцев космический аппарат находится в режиме самостоятельного полета. Ученые могли лишь получать определенную информацию от "Вояджера-2", но отправка сигналов была временно невозможной.

29 октября во время пробного включения Deep Space Station 43 специалисты успешно установили связь с зондом и приняли сигналы из-за границ Солнечной системы. Аппарат откликнулся на запрос и без проблем выполнил полученные команды.

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Космический зонд "Вояджер-2" был запущена еще в 1977 году для исследования дальних планет Солнечной системы. Причем он был запущен первым – стартовал 20 августа 1977 года, то есть на 16 дней раньше "Вояджера-1".

На текущий момент связь со "Вояджером-1" не поддерживается ­– последний сеанс связи проводился в 2017 году для коррекции движения. А его "старший брат-близнец" активно передает важную научную информацию из-за пределов нашей планетной системы.

Схема траектории движения "Вояджеров"

Если с аппаратом ничего не случится, то через 40 тысяч лет "Вояджер-2" пройдет на расстоянии 1,7 светового года от звезды Росс 248. А примерно через 296 тысяч лет зонд разойдется с Сириусом на расстоянии 4,3 светового года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как "Вояджер-2" помог открыть новые луны Урана. В то же время NASA готовит полет к Нептуну и странному спутнику Тритону.