В Австрии провели исследование и выяснили, что коронавирус имеет семь различных форм заболевания с легким течением. Об этом сообщает "Новости Ю".

Отмечается, что даже по прошествию 10 недель после излечения, вирус оставляет следы в организме, сравнимые с отпечатком пальцев.

Всего в исследовании приняли участие 109 выздоравливающих пациентов и 98 тех, кто полностью излечился от коронавирусной инфекции. В результате специалисты проследили сразу семь различных групп симптомов, которые могут свидетельствовать об относительно легком течении COVID-19.

Первая группа имеет сходство с симптомами гриппа (озноб, усталость, кашель, лихорадочное состояние);

имеет сходство с симптомами гриппа (озноб, усталость, кашель, лихорадочное состояние); Вторая группа напоминает простуду (ринит, сухость в горле, заложенность носовых пазух, чихание);

напоминает простуду (ринит, сухость в горле, заложенность носовых пазух, чихание); Третья - сопровождается болезненными ощущениями в мышцах и суставах;

- сопровождается болезненными ощущениями в мышцах и суставах; Четвертая - характеризуется воспалением слизистых оболочек и глаз.

- характеризуется воспалением слизистых оболочек и глаз. Пятая, шестая и седьмая группы сопровождаются проблемами с легкими (одышка и пневмония), проблемами с работой ЖКТ (тошнота, головная боль, диарея), а также потерей обоняния, вкуса и прочими симптомами.

Отмечается, что даже после выздоровления, изменения остаются в крови.

Ранее сообщалось, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.