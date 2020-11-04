Семь признаков легкой формы коронавируса [ Редактировать ]
В Австрии провели исследование и выяснили, что коронавирус имеет семь различных форм заболевания с легким течением. Об этом сообщает "Новости Ю".
Отмечается, что даже по прошествию 10 недель после излечения, вирус оставляет следы в организме, сравнимые с отпечатком пальцев.
Всего в исследовании приняли участие 109 выздоравливающих пациентов и 98 тех, кто полностью излечился от коронавирусной инфекции. В результате специалисты проследили сразу семь различных групп симптомов, которые могут свидетельствовать об относительно легком течении COVID-19.
- Первая группа имеет сходство с симптомами гриппа (озноб, усталость, кашель, лихорадочное состояние);
- Вторая группа напоминает простуду (ринит, сухость в горле, заложенность носовых пазух, чихание);
- Третья - сопровождается болезненными ощущениями в мышцах и суставах;
- Четвертая - характеризуется воспалением слизистых оболочек и глаз.
- Пятая, шестая и седьмая группы сопровождаются проблемами с легкими (одышка и пневмония), проблемами с работой ЖКТ (тошнота, головная боль, диарея), а также потерей обоняния, вкуса и прочими симптомами.
Отмечается, что даже после выздоровления, изменения остаются в крови.
Ранее сообщалось, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.
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