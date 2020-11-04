В Киеве оборудуют 4 новые лаборатории для ПЦР-тестов и увеличат мощность еще двух лабораторий. Они позволят дополнительно делать более 2300 тестов на коронавирус в сутки.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.

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"Для увеличения количества ПЦР-тестов в сутки в столичных больницах № 4 и № 5 в ближайшее время установят дополнительное лабораторное оборудование. А в четырех больницах: № 6, № 7, Киевском городском центре "Академия здоровье человека" и в роддоме № 5 оборудуют новые ПЦР-лаборатории. Город их заказал и в ближайшее время ждет поставку этого оборудования. А в медучреждениях уже готовят помещения, где установят новые лаборатории", - сообщил городской глава.

Он также отметил, что Киев и в дальнейшем увеличивает количество тестирований. Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня более 450 тестов на 100 тыс. жителей.

"В целом в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 196 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА - на выявление антител - сделали более 58 тыс. тестов. Исследуют образцы и в частных, и государственных клиниках Киева", - отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.