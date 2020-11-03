Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства [ Редактировать ]
В Украине начали внедрять тест-системы на выявление COVID-19 отечественного производства. На закупку таких тестов уже выделено около 1 млрд гривен.
Об этом в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы завершили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже внедряем их в Украине", - отметил Степанов.
Он также добавил, что Кабинет министров Украины выделил более 1,2 млрд гривен на тестирование. Из этой суммы 1 млрд гривен направят на закупку тестов, что позволит проводить еще 1 млн исследований в месяц.
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