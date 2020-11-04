В среду, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Президенты затронули вопросы развития двухсторонней торговли и выполнение текущих договоренностей.

Также обсуждалось сотрудничество Украины и Бразилии в военно-технической и оборонной отраслях. Очерчено проведение Диалога оборонной промышленности для рассмотрения перспективных двухсторонних проектов.

Кроме того, Зеленский и Болсонару обсудили общую работу по исследованиям космоса и взаимодействие стран в противодействии пандемии коронавируса.

Зеленский высказал надежду, что будущая встреча с Болсонару завершится подписанием двухсторонних документов.

Ранее Зеленский отреагировал на освобождение военного.