Зеленский и Болсонару провели телефонный разговор [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
Президенты затронули вопросы развития двухсторонней торговли и выполнение текущих договоренностей.
Также обсуждалось сотрудничество Украины и Бразилии в военно-технической и оборонной отраслях. Очерчено проведение Диалога оборонной промышленности для рассмотрения перспективных двухсторонних проектов.
Кроме того, Зеленский и Болсонару обсудили общую работу по исследованиям космоса и взаимодействие стран в противодействии пандемии коронавируса.
Зеленский высказал надежду, что будущая встреча с Болсонару завершится подписанием двухсторонних документов.
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