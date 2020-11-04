Зеленский встретился с освобожденным Маркивым [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащим Национальной гвардии Виталием Маркивым, которого оправдал суд в Италии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи президент заявил, что освобождение украинского военнослужащего является победой Украины на международном уровне.
Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали.
В свою очередь Виталий Маркив поблагодарил главу государства за поддержку, отметив, что главнокомандующий не бросает своих. Нацгвардеец также рассказал, что во время своего заключения в Италии он много писал и читал, особенно изучал историю Украины.
Маркив сказал:
Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение – победа всей команды, а прежде всего – правды и справедливости.
Присутстсвовавший на встрече глава МВД Арсен Аваков отметил, что Маркив должен пройти медицинскую реабилитацию, после чего продолжит карьеру военнослужащего.
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