В среду, 4 ноября, президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащим Национальной гвардии Виталием Маркивым, которого оправдал суд в Италии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи президент заявил, что освобождение украинского военнослужащего является победой Украины на международном уровне.

Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали.

В свою очередь Виталий Маркив поблагодарил главу государства за поддержку, отметив, что главнокомандующий не бросает своих. Нацгвардеец также рассказал, что во время своего заключения в Италии он много писал и читал, особенно изучал историю Украины.

Маркив сказал:

Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение – победа всей команды, а прежде всего – правды и справедливости.

Присутстсвовавший на встрече глава МВД Арсен Аваков отметил, что Маркив должен пройти медицинскую реабилитацию, после чего продолжит карьеру военнослужащего.

Ранее Зеленский отреагировал на освобождение военного.