Лига Чемпионов: "Динамо" назвало заявку на матч с "Барселоной" [ Редактировать ]
В третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов "Динамо" на выезде сыграет против "Барселоны". Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
На матч в Испанию отправились 19 игроков:
Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко;
Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;
Нападающие: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.
В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут принять участие в матче: Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд.
Кроме того, Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку, пропустит игру из-за дисквалификации.
Также, матч из-за травм пропустят Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.
Напомним, матч состоится в среду, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
по теме
Матч второго тура ЛЧ "Барселона" - "Динамо" состоится в ближайшую среду
Футболист "Барселоны" пропустит поединок с "Динамо" в рамках третьего тура Лиги чемпионов
Матч станет центральным в 9 туре
Причиной смерти стала тяжелая болезнь
Инфекцию обнаружили у 2 игроков