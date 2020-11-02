В третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов "Динамо" на выезде сыграет против "Барселоны". Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

На матч в Испанию отправились 19 игроков:

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко;

Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;

Нападающие: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут принять участие в матче: Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд.

Кроме того, Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку, пропустит игру из-за дисквалификации.

Также, матч из-за травм пропустят Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

Напомним, матч состоится в среду, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени.