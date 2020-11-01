В "Динамо" зафиксировали новые случаи COVID-19 [ Редактировать ]
Коронавирус выявили еще у пяти футболистов киевского "Динамо", а также у ассистента Луческу. В частности, COVID-19 подтвердили у двух игроков основного состава. Об этом сообщает главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в Telegram.
Как отметил Франков, коронавирусом заболели:
- Шапаренко
- Караваев
- Цитаишвили
- Дуелунд
- Белуце
- Карас (помощник Луческу)
Франков отметил, что у большинства футболистов коронавирус протекает бессимптомно, но когда футболисты вернутся к игре пока неизвестно.
Отметим, что коронавирус у игроков киевского "Динамо" подтвердили накануне важного матча с "Барселоной" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится 4 ноября в столице Каталонии.
Напомним, ранее легендарная теннисистка заразилась COVID-19.
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