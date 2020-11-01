Коронавирус выявили еще у пяти футболистов киевского "Динамо", а также у ассистента Луческу. В частности, COVID-19 подтвердили у двух игроков основного состава. Об этом сообщает главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в Telegram.

Как отметил Франков, коронавирусом заболели:

Шапаренко

Караваев

Цитаишвили

Дуелунд

Белуце

Карас (помощник Луческу)

Франков отметил, что у большинства футболистов коронавирус протекает бессимптомно, но когда футболисты вернутся к игре пока неизвестно.

Отметим, что коронавирус у игроков киевского "Динамо" подтвердили накануне важного матча с "Барселоной" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится 4 ноября в столице Каталонии.

Напомним, ранее легендарная теннисистка заразилась COVID-19.

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