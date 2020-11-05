Законопроекти про Конституційний суд Верховна Рада сьогодні розглядати не буде

У парламенті програма максимум сьогодні - розгляд в першому читанні проекта бюджету на наступний рік. До документа близько двох з половиною тисяч правок.

Остаточно ухвалити головний кошторис нардепи мають до першого грудня. А от законопроекти про Конституційний суд Верховна Рада сьогодні розглядати не буде.

Напередодні депутати анонсували, що винесуть на голосування близько п'яти документів, утім з різних причин жоден так і не з'явився на порядку денному.