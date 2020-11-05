Верховна Рада розгляне проект бюджету на 2021 рік [ Редактировать ]
У парламенті програма максимум сьогодні - розгляд в першому читанні проекта бюджету на наступний рік. До документа близько двох з половиною тисяч правок.
Остаточно ухвалити головний кошторис нардепи мають до першого грудня. А от законопроекти про Конституційний суд Верховна Рада сьогодні розглядати не буде.
Напередодні депутати анонсували, що винесуть на голосування близько п'яти документів, утім з різних причин жоден так і не з'явився на порядку денному.
по теме
Народні депутати хочуть розглянути проект бюджету на наступний рік у першому читанні
В четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины не поддержала изменения в Бюджетный кодекс
Урядовий квартал охопили масові мітинги. Сотні людей вийшли на акції протесту. Малі підприємці вимагали аби парламент зменшив фінансове навантаження на малий та середній бізнес і впровадив спрощену систему оподаткування
Бюджет, відновлення е-декларацій та звіт міністра охорони здоров"я. Народні обранці повертаються до роботи після перерви довжиною в місяць. Що напланували?
Час домовленостей та обіцянок. Чи вистачить у монобільшості голосів ухвалити Бюджет-2021, та чому його називають "утопією"?