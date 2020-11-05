В Минэкономики объяснили последствия локдауна [ Редактировать ]
Падение экономики в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун. В частности, падение в годовом выражении может составить 5,6% вместо прогнозируемых 4,8%.
Об этом говорится в Обзоре экономической активности на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Сообщается, что пока Минэкономики оставляет неизменным прогноз сокращения ВВП на уровне 4,8%. При этом сокращение в IV квартале прогнозируется на уровне 3,0%. Однако такие цифры справедливы с учетом, что до конца года в Украине и мире не ухудшится ситуация с пандемией COVID-19.
"Однако, если будет иметь место длительный локдаун в Украине и мире, то падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше - на уровне 6,0%, при таких условиях падение ВВ по итогам года ожидается на уровне 5,6%", - говорится в обзоре.
Ранее мы сообщали, что Кабмин собирает экстренное заседание по поводу ужесточения карантина.
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