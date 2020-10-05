Ученые нашли самую большую рыбу в истории Земли [ Редактировать ]
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Из всех существующих ныне в мировых океанах Земли живых рыб китовая акула признана самой большой в мире. Этот вид достигает размеров 10 метров в длину. Несмотря на то, что она своим размером затмевает все другие виды акул, это существо одно из самых миролюбивых на планете.
Но человечеству повезло, что оно не столкнулось с другим, более крупным и кровожадным существом, жившим миллионы лет назад. Исследование, опубликованное в журнале Historical Biology, подтвердило, что ныне вымершая акула мегалодон (Otodus megalodon), или мегалодонная акула, в древности достигала 15 метров в длину, что превосходило современную китовую акулу почти на 5 метров.
Мегалодон - король древнего подводного мира и вершина пищевой цепочки в период миоцена и плиоцена / Фото: Facts.eu
Новое исследование доказало длину акулы, используя измерения, сделанные на современных ламниформовых акулах (группа акул, к которой принадлежал мегалодон), для оценки длины тела вымерших форм посредством оценки их зубов. Исследователи отмечают, что мегалодоны и их зубы выделяются даже среди других гигантских ламниформ, которые вырастают "всего" до 5-7 метров.
"Ламниформные акулы представляли основных плотоядных животных в океанах со времен динозавров. Поэтому разумно утверждать, что они играли роль важную роль в формировании морских экосистем, которые мы знаем сегодня", - объясняет палеобиолог из Университета ДеПола в Чикаго и ведущий автор исследования Кеншу Симада.
Как отмечают авторы исследования, как вымершие, так и современные гигантские акулы являются эндотермическими (теплокровными), что позволяет им меньше зависеть от температуры окружающей воды и поддерживать высокую скорость плавания для активной охоты. Поэтому они были активно заняты охотой для потребления огромного количества калорий.
Ископаемые остатки говорят о том, что мегалодон обитал в миоцене и плиоцене (от 23 до 3,6 млн лет назад). Вид, достигавший веса в 47 тонн, был очень широко распространен и весьма многочислен. Гигантский океанский убийца был на вершине пищевой цепочки океанов Земли на протяжении более 20 миллионов лет.
Иллюстрация сравнения человека с мегалодоном
Сила укуса наиболее крупных мегалодонов достигала 10,8 тонн и позволяла с легкостью вскрыть грудную клетку небольшого кита. Питались эти акулы мелкими китообразными, сиренами, ластоногими и большими рыбами, поедая их в живом или мертвом виде.
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