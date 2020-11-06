В четверг, 5 ноября, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов высказался о реформе Супрун, назвав ее "дикой имплементацией". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я уверен что наша система здравоохранения, которой почти на сегодняшний день не существует, требует именно реформирования - реформы и вывода ее на нормальный уровень. Она не может быть такой, в каком состоянии она находится. Теперь, что касается системы здравоохранения, реформа Супрун - это просто такая какая-то дикая имплементация нормальной системы здравоохранения, которая существует в разных странах", - сказал Степанов.

Министр заявил, что Минздрав намерен сделать в Украине "нормальную государственную систему здравоохранения" с элементами страховой медицины, которая будет эффективной.

"Я считаю, что реформа, как вы называете "реформа Супрун", у нас в том виде, в котором она была предложена, действовать не будет. Она будет действовать совсем по другим, нормальных, цивилизованных правилах. Если вы говорите об отмене, то наверное, вы имеете в виду отличие законодательства, регулирующего сферу здравоохранения. Я не считаю, что это законодательство нужно отменять, его надо совершенствовать", - добавил он.

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