Вісім разів російські окупанти порушили режим тиші минулої доби. Біля Попасної ворожий безпілотник скинув гранату на позиції Об'єднаних сил. Один боєць поранений. На цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

Поблизу Водяного бойовики обстріляли українські позиції з мінометів та стрілецької зброї. А неподалік Авдіївки - застосували гранатомети різних систем. Більше розкаже Геннадій Вівденко.

Українського бійця було поранено на спостережному пункті просто в траншеї - близько опівдня.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Солдат йшов просто перевірити, а прилетіло. Легке поранення в ногу в нього було. Надали першу медичну допомогу зробили евакуацію. Стан стабільною в нього легке осколкове поранення.

Пораненого доправили до шпиталю. Інший боєць показує, чим був уражений його побратим.

"Коломбо", військовослужбовець Збройних сил України:

У подстольник надівається труда висовується вог. У АГС трошки товщий калібр. На безпілотник да, але вони трошечки не такі. Якщо сюди попаде то тут все розірве. Сім метрів осколки. Калічить, а це лягушчека розлітаються б'є стукає гранатами друг по другу.

На початку тижня такою ж гранатою був поранений ще один військовослужбовець - на сусідній позиції. Боєприпас скинули з ворожого безпілотника.

110 на українських позиціях під попасною противник відробляє бомбометання з безпілотників. Ця зброя дуже дошкульна і небезпечна. Безліч дрібних осколків.

Наші армійці безпілотників не застосовують. Вогню у відповідь на ці провокації теж не відкривали.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

220 ми в принципе не стрельнем. Я вот за четире месяца перемир'я не разу стрельнул. Говорять: наблюдай, наблюдай и все.

Від початку перемир'я в українському війську вже дванадцять поранених воїнів. Троє загинули.