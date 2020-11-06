Астрономы поймали в космосе странный радиосигнал и наконец-то смогли определить его источник. Об этом говорится на сайте Nature.com.

Этот радиовсплеск ("fast radio burst", или FRB) зафиксировали в пределах нашей Галактики Млечный Путь.

Исследователи говорят, что объекты издающие FRB, могут излучать в 100 млн раз больше энергии, чем Солнце.

По данным исследователей, источником последнего пойманного радиовсплеска стала нейтронная звезда (магнетар) SGR 1935+2154. Излучение может генерироваться внутри магнитосферы объекта.

Эти FRB являют собой короткие и мощные радиоимпульсы внеземной природы. Их возникновение до этого связывали как с нейтронными звездами, так и с блицарами и распадом аксионных мини-кластеров.

Но в апреле 2020-го в Млечном Пути поймали радиовсплеск FRB 200428. Его источник предположительно находится на расстоянии 30 тысяч световых лет от Солнца. Сигнал состоял из двух всплесков длительностью 0,58 и 0,33 миллисекунды с интервалом в 28,91 миллисекунды.

Радиовсплеск от магнетара (фото: nature.com)

То есть, ученым впервые удалось доказать, что именно магнетары являются источниками FRB. Теперь же специалистам предстоит восстановить точный процесс возникновения этих явлений.

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