ВОЗ пригрозила миру новой коронавирусной угрозой [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения призвала мир готовится к новой пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.
В обращении ВОЗ к мировому сообществу говорится, что необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".
Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2.
Отмечается, что все опасения Организация выскажет во время ассамблеи 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.
Ранее мы писали, что ВОЗ зафиксировала вспышку коронавируса в Европе. За два дня в европейском регионе зафиксируют миллион случаев заражения вирусом.
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