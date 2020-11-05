Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что в Европе произошла вспышка коронавируса. Он отметил, что за два дня в европейском регионе зафиксируют миллион случаев заражения вирусом.

Об этом сообщает AFP.

"Мы действительно видим вспышку... в том смысле, что требуется всего пару дней, чтобы в европейский регион количество случаев заражения возросло на один миллион случаев", - заявил Клюге.

При этом он добавил, что в организации также видят постепенный рост летальных случаев от COVID-19.

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