В ВОЗ назвали эффективное лекарство от COVID-19 [ Редактировать ]
На сегодня есть только одно лекарство, которое является эффективным против заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Оно называется "Дексаметазон".
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"В настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Кабмин упростил ввоз лекарств от коронавируса.
Также мы писали о том, что в Украине разрешили электронную торговлю лекарствами.
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