В Испании пассажирский состав сошел с рельс [ Редактировать ]
Пассажирский поезд, направляющийся в Мадрид сошел с рельс. Об этом сообщает Sur Digital.
Происшествие произошло в муниципалитете Теба в провинции Малага во второй половине дня. На момент аварии в поезде находились 43 человека, из них трое пассажиров и кондуктор получили травмы.
Отмечается, что инцидент может быть связан с проблемами на линии, которые стали последствиями ливня. Людей эвакуировали, перенося через болото к каретам "скорой помощи". Нетравмированные пассажиры отправились на соседнюю станцию для продолжения путешествия.
Фото: diariosur.es
Ранее мы писали, что скоростной поезд "разнес" пассажирский автобус на путях. Трагедия унесла жизни нескольких десятков людей.
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