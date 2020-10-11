Скоростной поезд "разнес" пассажирский автобус (фото) [ Редактировать ]
В тайской провинции Чаченскгао поезд врезался в пассажирский автобус на переезде. О происшествии сообщает Bangkok Post.
Столкновение произошло в 08:05 утра. Автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре.
Фото: Bangkok Post
Отмечается, что в результате трагедии погибли 20 человек, еще 30 получили травмы разной степени тяжести. Для расследования инцидента создали комиссию.
Фото: Bangko Post
Ранее мы писали, что в Пакистане автобус с паломниками протаранил поезд на переезде. Трагедия унесла жизни почти 30 человек.
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