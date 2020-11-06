В Киеве девушку ногами вытолкали из трамвая (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, в Шевченковском районе, на остановке Шевцова, молодая девушка, которая пыталась войти в трамвай без маски, была "наказана" пассажирами. Так, один из них начал выталкивать ее ногами. Видео инцидента публикует на "Киев Оперативный" в Facebook.
На остановке женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали.
Девушка была очень недовольна происходящим, а пассажиры грозились вызвать полицию.
"Полицию? Вызывайте!" - кричала блондинка.
В комментариях действия пассажиров поддержали и согласились с тем, что маску в общественных местах нужно надевать. Но были и те, кто считает, что бить женщину - недопустимо.
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