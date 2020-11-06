В Киеве, в Шевченковском районе, на остановке Шевцова, молодая девушка, которая пыталась войти в трамвай без маски, была "наказана" пассажирами. Так, один из них начал выталкивать ее ногами. Видео инцидента публикует на "Киев Оперативный" в Facebook.

На остановке женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали.

Девушка была очень недовольна происходящим, а пассажиры грозились вызвать полицию.

"Полицию? Вызывайте!" - кричала блондинка.

В комментариях действия пассажиров поддержали и согласились с тем, что маску в общественных местах нужно надевать. Но были и те, кто считает, что бить женщину - недопустимо.

Напомним, в Украине хотят ввести карантин "выходного дня". Внедрить его в действие могут уже с 14 ноября. Читайте, что это означает для украинцев, а также, что будет работать в эти дни, а что будет закрыто.