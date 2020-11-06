Байден опережает Трампа в Пенсильвании [ Редактировать ]
Фото: Джо Байден / Getty
Лидер Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Пенсильвания.
Там он может получить 20 голосов выборщиков. Об этом сообщает Fox News.
На данный момент Байден опережает действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с результатом 49,5% голосов.
Ранее Байден опередил Трампа в Джорджии.
Также сообщалось, что Трамп требует остановки подсчета голосов.
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