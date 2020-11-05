Президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах. Он близок к проигрышу Джо Байдену. Призыв Трамп написал в Twitter.

"Остановить подсчет!", - сказал Трамп.

По прогнозу итогов голосования от AP, у Дональда Трампа сейчас 214 голосов выборщиков, тогда как у кандидата от демократов Джо Байдена 264 и ему нужно только шесть голосов для победы на выборах. Эти голоса он может добыть при победе в штате Невада, где он лидирует после обработки 75% данных.

Кроме Невады, недосчитаны голоса еще в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. Во всех этих штатах лидирует Трамп, но голосов выборщиков от них не хватит для победы на выборах.

Также Дональд Трамп заявил о том, что у него пытаются украсть победу.