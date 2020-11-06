Зеленский назвал дату встречи "нормандской четверки" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября.
Он надеется, что тогда будет рассмотрен план по Донбассу.
Об этом президент сообщил во время брифинга в Луганской области.
"13-го ноября состоится видеоконференция советников "нормандской четверки", на которой будут проговариваться все шаги на будущее. Будущее у нас только одно - восстановления территориальной целостности Украины, полностью прекращение огня на Донбассе", - сообщил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что Макрон ждет скорейшего проведения нормандской встречи.
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