Выборы в США: штат Джорджия пересчитает голоса [ Редактировать ]
Власти Джорджии проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате. Об этом вице-губернатор Брэд Раффенспергер объявил в пятницу на пресс-конференции.
"При столь незначительном разрыве пересчет будет проведен в Джорджии", - заявил он. "Значимость нашего голосования выходит далеко за пределы границ Джорджии. Исход будет иметь далекоидущие последствия для всей страны. Ставки высоки", - констатировал вице-губернатор, отвечающий за проведение и подведение итогов голосования в штате, республиканец Раффенспергер.
Он заверил, что избиркомам на местах даны четкие указания обязательно допускать наблюдателей к пунктам обработки бюллетеней. С претензиями на этот счет выступил ранее избирательный штаб республиканца Дональда Трампа.
Ранее Байден опередил Трампа в Джорджии.
Также сообщалось, что Трамп требует остановки подсчета голосов.
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