В КСУ озвучили план выхода из кризиса [ Редактировать ]
Судьи Конституционного суда поддерживают законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснения своего решения по е-декларированию. Этот законопроект Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе. Об этом сказал судья КСУ Владимир Мойсик.
Он считает, что даже если и случился какой-то конфликт, то необходимо его сторонам остановиться и искать пути к взаимопониманию.
Мы как Конституционный суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его.
Кроме того, Мойсик считает, что законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.
Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели.
Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций.
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