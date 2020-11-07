Словакия ограничила въезд на свою территорию в связи с эпидемией COVID-19, поэтому некоторые пункты пропуска на границе с Украиной будут закрыты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, с 9:00 (по киевскому времени) 9 ноября будет временно закрыт пункт пропуска "Вельке Слеменце", с украинской стороны - "Малые Селменцы".

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Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны - "Малый Березный".

В пункте пропуска "Вишне Немецкое", с украинской стороны - "Ужгород", пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Ранее сообщалось, что Словакия проведет массовое бесплатное тестирование населения на COVID-19.

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