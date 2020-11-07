Такого еще не было: коронавирус в Украине побил все рекорды [ Редактировать ]
За минувшие сутки, по состоянию на 7 ноября, в Украине выявили 10 746 новых случаев COVID-19, что является новым рекордом по количеству заболевших. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 8 312 человек (+187).
Выздоровели 204 229 человек (+8685).
За сутки сделали 82 327 тестирований. В частности, 51 258 тестирований методом ПЦР и 31 069 - методом ИФА.
Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1008), Киеве (+854), Житомирской области (+602), Хмельницкой области (+579) и Львовской области (+557).
Ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала вспышку коронавируса в Европе.
Также мы писали о том, что в Украине планируют ввести "карантин выходного дня".
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