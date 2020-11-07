За минувшие сутки, по состоянию на 7 ноября, в Украине выявили 10 746 новых случаев COVID-19, что является новым рекордом по количеству заболевших. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 8 312 человек (+187).

Выздоровели 204 229 человек (+8685).

За сутки сделали 82 327 тестирований. В частности, 51 258 тестирований методом ПЦР и 31 069 - методом ИФА.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1008), Киеве (+854), Житомирской области (+602), Хмельницкой области (+579) и Львовской области (+557).

Ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала вспышку коронавируса в Европе.

Также мы писали о том, что в Украине планируют ввести "карантин выходного дня".

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