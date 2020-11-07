Словакия заинтересована в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы. Этот вопрос сегодня обсуждался во время встречи заместителя главы МИД Украины Василия Боднара с послом Словакии в Украине Мареком Шафином.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Словацкий посол подтвердил заинтересованность его страны в участии в платформе по Крыму.

Также дипломаты обсуждали ситуацию на пунктах пропуска на украинско-словацкой границе и урегулирование проблемы скопления грузовиков на ПП "Ужгород-Вышне Немецке".

Ранее мы писали, что Ермак не верит в возвращение Крыма при Зеленском.