Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что местные выборы на Донбассе возможно провести по мажоритарной системе, но только после восстановления контроля Украины над территорией ОРДЛО и над украинско-российским участком границы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинский парламент готов разработать соответственный закон.

Верховная Рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что закон о выборах может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система. Но это пока мои рассуждения на этот счет.

При этом Кравчук назвал условия для проведения местных выборов на востоке Украины.

Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год.

Также глава делегации сообщил, что после выборов на Донбассе будет разработан закон о специфических условиях местного управления в регионе.

Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели.

Ранее Владимир Зеленский пообещал восстановить контроль над участком границы на Донбассе.