Президент Украины Владимир Зеленский, 7 ноября, в ходе рабочей поездки на Луганщину посетил отделение инспекторов пограничной службы "Рассыпное" и пообещал вернуть контроль на границе на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

фото: president

Зеленский заявил об уверенности в том, что Украина полностью восстановит контроль над участком границы на Донбассе. Также он подчеркнул, что именно "наши пограничники засвидетельствуют полную деоккупацию "отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Это необходимая предпосылка для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске

Президент отметил, что государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным, и что нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.

Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины

Также глава государства ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников. Группа оперативного реагирования продемонстрировала отражение вооруженной провокации.

president

фото: president

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Президент осмотрел образцы специальной техники – автомобили "Казак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover и ознакомился с оборудованием специальной комплексной информационно-коммуникационной аппаратной, которая предназначена для обеспечения надежной связи в полевых условиях.

фото: president

Владимиру Зеленскому продемонстрировали образцы вооружения и приборы радиологического контроля, которые используют пограничники.

фото: president

В режиме видеосвязи Глава государства заслушал доклады начальников пограничных отрядов.

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Кроме того, Владимир Зеленский пообщался с пограничниками и вручил государственные награды.

Круто, когда государство своевременно и по справедливости отмечает лучших. Именно это мы сегодня и делаем – показываем всей стране, что у нас есть ребята, благодаря которым наше общество может жить своей обычной спокойной жизнью, наслаждаться мирным небом, иногда даже забывая об опасности. О той самой опасности, которую именно вам удается ликвидировать

фото: president

Как ранее сообщалось, Зеленский назвал дату встречи "нормандской четверки".

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